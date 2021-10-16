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تعرف على نتائج الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
اقيمت اليوم السبت لقاءات الجوله الثانية للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث والتي شهدت نتائج مميزه لبعض الفرق .


_ أبو شحاته و غزل دمياط
شهدت فوز الفريق الدمياطي بهدف دون رد ، ارتفاع رصيده للنقطه 4 فيما تجمد رصيد ابو شحاته عند نقطة واحدة .


_ السرو و رأس البر

اكمل فريق السرو مسلسل انتصاراته تحقيق فوز ثاني بثنائيه مقابل لا شيء ليرتفع رصيده للنقطة 6 ليحتل بها المركز الثاني فيما تجمد رصيد رأس البر بلا نقاط .


_ الشهداء و النوبة

نجح الفريق الإسماعيلاوي في الفوز في المباراة برباعية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 تحت قيادة معتز اينو ، فيما تجمد رصيد النوبة بلا نقاط .


_ كهرباء الإسماعيلية والتل الكبير

فاز فيها فريق الكهرباء بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيده للنقطة 6 ويعتلي القمة ، فيما تجمد رصيد التل الكبير بلا نقاط .


_ دمياط و ميت الخولي

انتهت المباراه بالتعادل بثنائية لكل منهما ، ليرتفع رصيد دمياط للنقطة 2 ، فيما وصل رصيد ميت الخولي للنقطة 2 .


_ المطرية و الرباط والأنوار

انتهت هذه المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف ليرتفع رصيد المطرية للنقطة 2 ، وارتفع رصيد الرباط أيضا للنقطة 2 .

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