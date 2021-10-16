تعرف على نتائج الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

اقيمت اليوم السبت لقاءات الجوله الثانية للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث والتي شهدت نتائج مميزه لبعض الفرق .





_ أبو شحاته و غزل دمياط

شهدت فوز الفريق الدمياطي بهدف دون رد ، ارتفاع رصيده للنقطه 4 فيما تجمد رصيد ابو شحاته عند نقطة واحدة .





_ السرو و رأس البر



اكمل فريق السرو مسلسل انتصاراته تحقيق فوز ثاني بثنائيه مقابل لا شيء ليرتفع رصيده للنقطة 6 ليحتل بها المركز الثاني فيما تجمد رصيد رأس البر بلا نقاط .





_ الشهداء و النوبة



نجح الفريق الإسماعيلاوي في الفوز في المباراة برباعية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 تحت قيادة معتز اينو ، فيما تجمد رصيد النوبة بلا نقاط .





_ كهرباء الإسماعيلية والتل الكبير



فاز فيها فريق الكهرباء بثلاثية نظيفة ليرتفع رصيده للنقطة 6 ويعتلي القمة ، فيما تجمد رصيد التل الكبير بلا نقاط .





_ دمياط و ميت الخولي



انتهت المباراه بالتعادل بثنائية لكل منهما ، ليرتفع رصيد دمياط للنقطة 2 ، فيما وصل رصيد ميت الخولي للنقطة 2 .





_ المطرية و الرباط والأنوار



انتهت هذه المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف ليرتفع رصيد المطرية للنقطة 2 ، وارتفع رصيد الرباط أيضا للنقطة 2 .