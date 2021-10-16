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عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:51 م
علي معلول
علي معلول
محمد الصو
استطاع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من وضع فريقه في المقدمة أمام الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز معلول أول أهداف المباراة في الدقيقة 19 من الشوط الأول، عن طريقة ركلة جزاء على يمين الحارس سعيدو، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد شريف مهاجم الفريق، بعد تدخل قوي من حارس المرمى.

وتقام مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر، في الوقت الحالي على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اخر موسمين على التوالي، على حساب الزمالك وكايزر شيفز الجنوب إفريقي.

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علي معلول الحرس الاهلي ضد الحرس الوطني الاهلي

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