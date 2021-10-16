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نتائج الجولة الأولى للمجموعة الثانية في القسم الثالث

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انطلقت اليوم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث والتي أسفرت عن فوز نادي شبان قنا على شبان المراغة بثلاثية مقابل هدف، التي جمعتهما على ملعب نادي الشبان المسلمين بقنا.

بينما فصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة نادي المراغة أمام مركز شباب البلينا.

فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة نادي الرحلات أمام فريق نادي أخميم .

ونجح أبناء ابوتشت في تحقيق فوز هام لهم في مستهل القسم الثالث في أول ظهور على حساب نادي طهطا الهابط حديثاً من القسم الثاني، بثنائية مقابل هدف.

كما فاز فريق نادي اهلي المنشاة خارج ملعبه على فريق نادي جرجا بهدفين مقابل هدف.

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