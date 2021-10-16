عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك عقب سقوط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ الخسارة على أمام ليستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكشفت التقارير الصحفية، بأن إدارة مانشستر يونايتد تدرس إقالة سولشاير من منصبه بعد التعثر المخيب للآمال أمام ليستر سيتي، خاصة لا يقدم مستويات ونتائج جيدة تحت قيادة سولشاير.





وأوضحت التقارير بأن الإيطالي أنطونيو كونتي على رأس المرشحين لقيادة الفريق في حال إقالة سولشاير من منصبه، كذلك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.





يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه ليفربول في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستقام المباراة يو الأحد المقبل.