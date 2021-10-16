فوز المصري بالسوم على التربية والتعليم برباعية ويا





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بالسلوم فوزا وديا على نظيره فريق التربية والتعليم أحد أندية دوري القسم الثالث برباعية دون مقابل خلال المواجهة الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت بملعب مدينة نصر استعدادا للجولة الرابعة من دوري القسم الثاني .



و سجل أهداف الفريق كلا م، خليل نيمار ةسيد حمدي وعمرو ناصر وعبد الرحمن اللاهوني، في المباراة التي حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة رضا الفيداوي على تجربة عدد من العناصر لتجربة جميع اللاعبين.



ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فريق العاب دمنهورخارج ملعبه المقرر لها الخميس المقبل .