باريس سان جيرمان يكرم نجميه بسبب دوري الأمم الأوروبية

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي قام بتكريم ثنائي الفريق الفرنسي كيليان مبابي وبريسنيل كيمبيمبي مساء الأمس الجمعة.





وأعلن باريس سان جيرمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الخليفي منح كلا من مبابي وكيمبيمبي درعاً تذكارياً وذلك عقب فوزهم بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الفرنسي.





يذكر أن المنتخب الفرنسي توج مؤخرا ببطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية بعد الفوز على المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.