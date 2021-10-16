من مهرجان الجونة.. ليلى زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها بصور لها من حفلة أمس بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "ليلى" وهي ترتدي فستان أسود ذات أكمام طويلة، وبه فتحة من الرجل ووضعت ماكياج ملائم للإطلالة،وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب الجمهور، وعلقت على الصورة قائلة:"من حفلة أمس".



الجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من هشام جمال،وليلى أحمد زاهر، شيماء سيف،وعمرو وهبة ودلال عبد العزيز