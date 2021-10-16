أروى جودة بالأسود الجريء في ثالث أيام مهرجان الجونة

وصلت الفنانة أروى جودة منذ قليل، على الريد كاربت الخاص بمهرجان الجونة السينمائي، في ثالث أيامه،.



وخطفت أروى جودة أنظار الحضور بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان أسود طويل، مفتوح من الصدر، وتركت شعرها مسدول وبمكياج خفيف يليق بالفستان.

يذكر أنه، قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

