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تفاصيل ضبط "ديلر" بحوزته 97 قطعة حشيش و1500 قرص مخدر بالوراق

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:45 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط  ديلر بحيازته كوكتيل من المخدرات بالوراق.

وأفادت التحقيقات، أنه ضبط المتهم أثناء مشاجرة أمام منزله، وبتفتيش المنزل، عثر على 97 قطعة حشيش، و1500 قرص من المخدرات، وبرطمان ملئ بمخدر الآيس، وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط ديلر لاتجاره في المخدرات بالوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش و الهيروين ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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