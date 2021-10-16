رانيا يوسف بفستان مشجر جريء في ثالث أيام مهرجان الجونة

وصلت الفنانة رانيا يوسف، منذ قليل، إلى مقر مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في ثالث أيام أنطلاق المهرجان.



وظهرت راينا يوسف بإطلالة جريئة، حيث أرتدت فستان مشجر نفتوح من الصدر وتحت الركبة، كما ظهرت بتسريحة شعر تليق مع الفستان.



يذكر أنه، قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

