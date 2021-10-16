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عاجل.. حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:47 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
هشام اسماعيل
نشب حريق هائل في أحد المصانع الكبرى داخل مجمع المنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، الواقعة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت عشرات من سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، كما تم الدفع بـ15 سيارة حماية مدنية من مراكز الإسماعيلية المختلفة.

وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى ارتفعت النيران لأكثر من 20 مترًا.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية في تصريح خاص إلى الفجر، أنه يتابع الحريق لحظة بلحظة فور تلقية بلاغ الحريق في موقع الحريق.

الكلمات المفتاحية

حريق هائل بوابة الفجر المنطقة الاستثمارية الفجر الاسماعيلية

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