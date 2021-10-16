عاجل.. حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية

نشب حريق هائل في أحد المصانع الكبرى داخل مجمع المنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، الواقعة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.





وعلى الفور انتقلت عشرات من سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، كما تم الدفع بـ15 سيارة حماية مدنية من مراكز الإسماعيلية المختلفة.





وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى ارتفعت النيران لأكثر من 20 مترًا.



