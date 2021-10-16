برلماني: تطوير الريف المصري يحد من الهجرة الداخلية (فيديو)



قال طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس السيسي، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر يبعث برسائل مباشرة من الرئيس السيسي للمواطن، مؤكدًا أنه مشروع مبهر ويعد نقلة نوعية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروعات الإسكان الجديدة تتسم بالمستوى المميز في تصميم الوجهات، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الريف المصري الذي تشمل جميع محافظات الجمهورية من شأنها أن تحد من الهجرة الداخلية.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في عمل مشاريع الإسكان لتوفير وحدات للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الوحدات تكاليفها مرتفعة.

