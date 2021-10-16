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أستاذ علم اجتماع: تطوير العشوائيات يحمي المجتمع من الإرهاب وانتشار المخدرات

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:52 م
ارشيفيه
ارشيفيه
داليا الحسين
قالت الدكتورة هدي زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن نقل أهالينا من مدن الصفيح والمقابر إلى المساكن الأمنة سيسجل في التاريخ للرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهة بأن سكان العشوائيات انتقلوا إلى مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة ليستردوا أدميتهم.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لم يتحرك أحد لإنهاء أزمة سكان العشوائيات سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنها شاهدت مناطق عشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يتم إخبارهم بأنه يجب أن يتواجد معهم أموال لمنحها لسكان العشوائيات في أمريكا عند قيام بزيارتهم الميدانية، مما يدل على خطورة الوضع هناك.

واستطردت أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن تطوير العشوائيات يحمي المجتمع من الإرهاب وانتشار المخدرات، خاصة أن الإرهاب كان يسكن العشوائيات وكافة المخاطر يتم تصديرها للمجتمع من المناطق الغير آمنة، لافتة إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها من تطوير قرى الريف ستحد من الهجرة الداخلية إلى القاهرة.

وكشفت، أنها وجدت مدرسة تشرح للأطفال داخل المقابر وتعلق الجاكيت على شاهد المقبرة وذلك خلال زيارة للمقابر مع جامعة القاهرة منذ عدة سنوات، موضحة أنه منذ 40 عاما كان يسكن في المقابر نحو 3 ملايين مواطن.

وأضافت أن أقسام الاجتماع في معظم الجامعات المصرية قاموا بتقديم دراسات منذ أكثر من 40 سنة عن العشوائيات أو ما تسمى مدن الصفيح وسكان المقابر التي كانت مأوي للمجرمين وتجار المخدرات وكانوا يمارسون البلطجة على المتواجدين في تلك المناطق.

وحول الزيادة السكانية، قالت الدكتورة هدي زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الزيادة السكانية تحدث لدى طبقات فقيرة للغاية ويقوم الأطفال بالإنفاق على الأسرة في المعظم.

وقالت أستاذ علم الاجتماع السياسي أن الأمل للسيطرة على الزيادة السكانية لدى الطبقة الوسطى التي تجنب أطفال بعدد أقل حتى يحصلوا على الرعاية اللازمة، مع حسم مسألة الزواج المبكر ويكون هناك آمال في حياة أفضل الأمر الذي يجعل الإنسان يوازن بين فرص الإنجاب وبين حصولها على حياة أفضل.

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