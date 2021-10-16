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بالصور.. حريق مصنع ملابس المنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية (صور)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:56 م
من الحريق
من الحريق
هشام اسماعيل
تنفرد بوابة الفجر الإخبارية بنشر الصور الأولى لحريق مصنع ملابس في المنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى ارتفعت النيران لأكثر من 20 مترًا.

ونشب حريق هائل في أحد المصانع الكبرى داخل مجمع المنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، الواقعة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت عشرات من سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، كما تم الدفع بـ15 سيارة حماية مدنية من مراكز الإسماعيلية المختلفة.

وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى ارتفعت النيران لأكثر من 20 مترًا.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية في تصريح خاص إلى الفجر، أنه يتابع الحريق لحظة بلحظة فور تلقية بلاغ الحريق في موقع الحريق.
بالصور.. حريق مصنع ملابس المنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية (صور)
بالصور.. حريق مصنع ملابس المنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية (صور)
بالصور.. حريق مصنع ملابس المنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية (صور)
بالصور.. حريق مصنع ملابس المنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية (صور)
بالصور.. حريق مصنع ملابس المنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية (صور)
بالصور.. حريق مصنع ملابس المنطقة الاستثمارية في الإسماعيلية (صور)

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