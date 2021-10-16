إلهام شاهين تظهر بـ"التايجر" على الريد كاربت

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك في ثالث أيام المهرجان.



وظهرت إلهام شاهين على الريد كاربت وهي مرتدية فستان تايجر ذات أكمام طويلة، مما لفت أنظار المتواجدين.



وكانت أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في الحفل وهي تحمل كاس وترقص مع أصدقائها في الحفل.



يذكر أنه، قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

