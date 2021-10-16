محمد صلاح - وَقَفَ الخَلقُ يَنظُرونَ جَميعًا.. كَيفَ أَبني قَواعِدَ المَجدِ وَحدي





" وقف الخلف ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد امجد وحدي ".. تحفل كرة القدم العالمية بالعديد من النجوم والهدافين من مختلف الدول الأوروبية والعربية، والتي يأتي من بينهم لاعبين مصريين تمكنوا من رفع العلم المصري على سطح القارة الأوروبية، وذلك نظراً لتألقهم ومستواهم المبهر الذي أذهل الجميع، وأصبحوا يتنافسوا وسط كبار لاعبي كرة القدم العالمية.





وأصبح الفرعون المصري "محمد صلاح" نجم المنتخب المصري والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقوده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، من أهم وأبرز اللاعبين على مستوي العالم.





وتمكن محمد صلاح مع فريقه ليفربول من هز شباك كبار الفرق الأوروبية في مختلف المسابقات، فقد أصبح بمثابة مصدر خطر وإزعاج على الفرق التي تواجه ليفربول الإنجليزي.





ومن خلال هذا التقرير.. يعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" مسيرة محمد صلاح مع فريق ليفربول منذ انضمامه وحتى الآن.





وجاءت مسيرته كالتالي:-





انضم محمد صلاح لصفوف فريق ليفربول في عام 2017 قادماً من صفوف روما الإيطالي، وذلك في صفقت كلفت خزانة النادي 42 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.





وشارك مع ليفربول في موسم 2018/2017 في كلا من:-





- الدوري الإنجليزي: شارك في 36 مباراة وسجل فيهم 32 هدفاً.





- دوري أبطال أوروبا: شارك في 15 مباراة سجل فيهم 11 هدفاً.





كما شارك في عدة مباريات ومسابقات اخرى، ليصل إجمالي ظهوره إلى 52 مباراة سجل فيهم 44 هدفاً.









- في موسم 2019/2018:





-شارك في الدوري الانجليزي في 34 مباراة سجل فيهم 22 هدفاً.





-وشارك أيضاً في البطولات القارية في 12 مباراة سجل فيهم 5 أهداف.





- ووصل عدد مشاركات صلاح في هذا الموسم إلى 52 مباراة سجل فيهم 27 هدفاً.





في موسم 2020/2019:





- شارك في الدوري الانجليزي في 34 مباراة سجل فيهم 19 مباراة.





- وشارك في البطولات القارية في 8 مباريات سجل فيهم 4 أهداف.





- ووصل إجمالي مشاركات صلاح في هذا الموسم إلى 48 مباراة سجل فيهم 23 هدفاً.









في موسم 2021/2020:





- شارك المو في 37 لقاء سجل فيهم 22 هدفاً بالدوري الانجليزي.





- وشارك في البطولات القارية في 10 مباراة سجل فيهم 6 أهداف.





- ووصل إجمالي مشاركات صلاح في هذا الموسم إلى 51 مباراة سجل فيهم 31 هدفاً.









وأخيراً.. موسم 2022/2021:





- شارك صلاح في 8 مباريات بالدوري الانجليزي سجل فيهم 7 أهداف.





- شارك صلاح في مباراتين بدوري أبطال أوروبا سجل فيهم 3 أهداف فقط.









وحصد الفرعون المصري عدة بطولات مع الريدز بقيادة يورجن كلوب كالتالي:





- الدوري الانجليزي: 2020/2019.





- دوري أبطال أوروبا: 2019/2018.





- كأس السوبر الاوروبي: 2019.





- كأس العالم للأندية: 2019.





وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تحقيق العديد من الإنجازات الفردية في تأريخه، وحقق الكثير من الأرقام القياسية أيضاً ليتربع على عرش القارة الأوروبية بجوار كبار النجوم.







