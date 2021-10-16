Advertisements

محمد صلاح - وَقَفَ الخَلقُ يَنظُرونَ جَميعًا.. كَيفَ أَبني قَواعِدَ المَجدِ وَحدي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
نورهان حسن

"وقف الخلف ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد امجد وحدي".. تحفل كرة القدم العالمية بالعديد من النجوم والهدافين من مختلف الدول الأوروبية والعربية، والتي يأتي من بينهم لاعبين مصريين تمكنوا من رفع العلم المصري على سطح القارة الأوروبية، وذلك نظراً لتألقهم ومستواهم المبهر الذي أذهل الجميع، وأصبحوا يتنافسوا وسط كبار لاعبي كرة القدم العالمية.

وأصبح الفرعون المصري "محمد صلاح" نجم المنتخب المصري والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقوده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، من أهم وأبرز اللاعبين على مستوي العالم.

وتمكن محمد صلاح مع فريقه ليفربول من هز شباك كبار الفرق الأوروبية في مختلف المسابقات، فقد أصبح بمثابة مصدر خطر وإزعاج على الفرق التي تواجه ليفربول الإنجليزي.

ومن خلال هذا التقرير.. يعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" مسيرة محمد صلاح مع فريق ليفربول منذ انضمامه وحتى الآن.

وجاءت مسيرته كالتالي:-

انضم محمد صلاح لصفوف فريق ليفربول في عام 2017 قادماً من صفوف روما الإيطالي، وذلك في صفقت كلفت خزانة النادي 42 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وشارك مع ليفربول في موسم 2018/2017 في كلا من:-

- الدوري الإنجليزي: شارك في 36 مباراة وسجل فيهم 32 هدفاً.

- دوري أبطال أوروبا: شارك في 15 مباراة سجل فيهم 11 هدفاً.

كما شارك في عدة مباريات ومسابقات اخرى، ليصل إجمالي ظهوره إلى 52 مباراة سجل فيهم 44 هدفاً.


- في موسم 2019/2018:

-شارك في الدوري الانجليزي في 34 مباراة سجل فيهم 22 هدفاً.

-وشارك أيضاً في البطولات القارية في 12 مباراة سجل فيهم 5 أهداف.

- ووصل عدد مشاركات صلاح في هذا الموسم إلى 52 مباراة سجل فيهم 27 هدفاً.

في موسم 2020/2019:

- شارك في الدوري الانجليزي في  34 مباراة سجل فيهم 19 مباراة.

- وشارك في البطولات القارية في 8 مباريات سجل فيهم 4 أهداف.

- ووصل إجمالي مشاركات صلاح في هذا الموسم إلى 48 مباراة سجل فيهم 23 هدفاً.


في موسم 2021/2020:

- شارك المو في 37 لقاء سجل فيهم 22 هدفاً بالدوري الانجليزي.

- وشارك في البطولات القارية في 10 مباراة سجل فيهم 6 أهداف.

- ووصل إجمالي مشاركات صلاح في هذا الموسم إلى 51 مباراة سجل فيهم 31 هدفاً.


وأخيراً.. موسم 2022/2021:

- شارك صلاح في 8 مباريات بالدوري الانجليزي سجل فيهم 7 أهداف.

- شارك صلاح في مباراتين بدوري أبطال أوروبا سجل فيهم 3 أهداف فقط.


وحصد الفرعون المصري عدة بطولات مع الريدز بقيادة يورجن كلوب كالتالي:

- الدوري الانجليزي: 2020/2019.

- دوري أبطال أوروبا: 2019/2018.

- كأس السوبر الاوروبي: 2019.

- كأس العالم للأندية: 2019.

وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تحقيق العديد من الإنجازات الفردية في تأريخه، وحقق الكثير من الأرقام القياسية أيضاً ليتربع على عرش القارة الأوروبية بجوار كبار النجوم.


الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كلوب صلاح الفرعون المصري أرقام صلاح

أخبار تهمك

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ ساعتين

كريم بنزيمة يُقلل من أهمية ميسي وكريستيانو رونالدو بهذا التصريح

منذ ساعة و 9 دقيقة

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ 40 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهداف مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا.. خماسية سعودية

منذ 33 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

الأهلي يكتفي بالتعادل أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 17 دقيقة

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فوز مركز شباب تلا وأشمون وفاقوس وكفر صقر في القسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفربول وباريس سان جيرمان.. محمد صلاح لا يخسر الضربة الأولى في مجموعات أبطال أوروبا

قبل مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ.. ماذا يفعل صلاح أمام الأندية الألمانية؟

أرقام بالجملة في حصاد دوري أبطال أوروبا بعد تتويج ليفربول

بالأرقام.. كيف حسم محمد صلاح صراعه مع ساديو ماني بعد التتويج بلقب دوري الأبطال؟

بالأرقام.. ماذا يفعل محمد صلاح ضد أندية مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

محمد صلاح يضيء في سماء أوروبا.. هل أصبح الفرعون أفضل محترف عربي؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

05:38 م

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

06:59 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

شاهد أهداف مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا.. خماسية سعودية

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements