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محافظ الإسماعيلية لـ"لفجر": أتابع إطفاء حريق المنطقة الاستثمارية لحظة بلحظة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:00 م
حريق بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية
حريق بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية
هشام اسماعيل
أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه انتقل على الفور إلى موقع حريق مصنع ملابس بالمنطقة الاستثمارية فور تلقيه بلاغا بالحريق.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه يتابع الحريق لحظة بلحظة فور تلقيه بلاغ الحريق في موقع  الحادث.

نشب حريق هائل في أحد المصانع الكبرى داخل مجمع المنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، الواقعة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت عشرات من سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، كما تم الدفع بـ15 سيارة حماية مدنية من مراكز الإسماعيلية المختلفة.

وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى ارتفعت النيران لأكثر من 20 مترًا.

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