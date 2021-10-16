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مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:59 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مستقبله مع النادي الباريسي الذي ينتهي عقده معه في الصيف المقبل.

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان
وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن مبابي مصر على عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه سيرفض تجديد عقده بغض النظر عن الأموال التي سيقدمها له النادي الباريسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مبابي البالغ من العمر 22 عاماً اتخذ قراره النهائي بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدم أكثر من عرض للتعاقد معه ولكن باريس سان جيرمان رفض الاستغناء عنه.

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