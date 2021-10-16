عاجل.. الزمالك يتحرك لتمديد عقد مهاجمه





يستهدف مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب تمديد عقد عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.





تمديد عقد عمر السعيد مع الزمالك





ويسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك لتمديد عقد عمر السعيد في ظل النقص الذي يعانيه الفريق في خط الهجوم وعدم تواجد سوى سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.





و جاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بوقف الزمالك من قيد الصفقات الجديدة في مصلحة عمر السعيد بعدما كان يواجه من قبل شبح الرحيل عن الفريق الأبيض.





من جانبه قرر مسؤولو القلعة البيضاء تجديد التعاقد مع عمر السعيد حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك عقب عودة الفريق من كينيا.



