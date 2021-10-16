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على غرار سينتيا خليفة.. صبا مبارك تفاجئ جمهورها في مهرجان الجونة (صور)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:29 م
سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
إسراء عبدالفتاح
وصلت الفنانة صبا مبارك إلى مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة مثيرة وغريبة على الريد كاربت، حيث أرتدت بنطلون وبليزر باللون الأزرق مع ظهور بطنها وجزء من صدرها، مما أثار الجدل بين الجمهور.

يذكر أنه، قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.
على غرار سينتيا خليفة.. صبا مبارك تفاجئ جمهورها في مهرجان الجونة (صور)
على غرار سينتيا خليفة.. صبا مبارك تفاجئ جمهورها في مهرجان الجونة (صور)
على غرار سينتيا خليفة.. صبا مبارك تفاجئ جمهورها في مهرجان الجونة (صور)
على غرار سينتيا خليفة.. صبا مبارك تفاجئ جمهورها في مهرجان الجونة (صور)

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