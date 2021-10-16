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هذه طرق التقديم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم لطلبة الجامعة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:01 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالكشف عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان السابع لـ "المبادرة المصرية اليابانية للتعليم"، لقضاء فصل دراسي أو عام أكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى للعام القادم.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل منح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم في تقرير مقدم من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.

تفاصيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

ويبدأ موعد التقدم لهذه المنح اعتباراً من شهر أكتوبر الجارى، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، علما بأن آخر موعد للتقديم الإلكتروني، وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 15 ديسمبر القادم. 

على الطالب الراغب في التقديم إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملاً كل أصول المستندات لإدارة البعثات بجاردن سيتى. 

وتكون الدراسة بهذه المبادرة لمدة فصل دراسي أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس / ليسانس)، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح.

تتحمل البعثات جميع النفقات الخاصة بالبرنامج (المعيشة- التأشيرة – رسوم الجامعة- تذاكر السفر – الإقامة).

شروط المبادرة المصرية اليابانية

ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عامًا في 1/10/2021، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي.

أن يكون حاصل على 3.2 GPA أو جيد جداً أو ما لا يقل عن 80 % في السنوات السابقة.

أن يكون حاصلاً على 5.5 ايلتس فى اللغة الإنجليزية، أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي، ما عدا أقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3.

أن تكون هناك اتفاقية تبادل طلابي بين الجامعة المصرية التي يدرس بها الطالب وإحدى الجامعات اليابانية، ولا يسمح للطالب للتقدم لأى جامعة أخرى أثناء دراسته بالمنحة. 

ويرجي العلم أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول نظام التقديم، والمستندات المطلوبة، وكافة تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الجامعات اليابانية، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). 

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