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الحرس الوطني يباغت الأهلي بهدف التعادل (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:10 م
الحرس
الحرس
نجح فريق الحرس الوطني بطل النيجر، في إدراك هدف التعادل لصالح فريقه ضد الأهلي، بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع جبريل ديورا لاعب الحرس الوطني، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 75 من اللقاء، بعدما استغل كرة بشكل منفرد أمام  المرمى.

وكان التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 19 من الشوط الأول، عن طريقة ركلة جزاء على يمين الحارس سعيدو، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد شريف مهاجم الفريق، بعد تدخل قوي من حارس المرمى.

وتقام مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر، في الوقت الحالي على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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