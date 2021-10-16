النصر السعودي يسحق الوحدة بالخمسة ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من تحقيق الفوز أمام نظيره الوحدة الإماراتي، بنتيجة عريضة بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.





افتتح التهديف، عبدالرزاق حمدالله لصالح النصر السعودي، في الدقيقة 7، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدف دون رد.





واضاف جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني في الدقيقة52، فيما أحرز عبدالفتاح عسيري، الهدف الثالث في الدقيقة 56.





واستطاع جلال الدين ماشاريبوف، أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 65، ونجح سامي النجعي في إحراز الهدف الخامس في الدقيقة 75، ولكن تمكن إسماعيل مطر أن يحرز هدف حفظ ماء الوجه، لصالح الوحدة في الدقيقة 90+3، لينتهي اللقاء بفوز النصر بخماسية مقابل هدف، ليتأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



