العربي للاقتصاد الرقمي: الحكومة ربطت 100 قاعدة بيانات للتسهيل على المواطنين

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن مصر في عهد الرئيس السيسي تسير بسرعة الصاروخ في مجال الرقمنة من خلال مشروعات التحول الرقمي ومصر الرقمية، مشيرا إلى أن هناك سرعة في تقديم الخدمات للمواطن من خلال منصة مصر الرقمية وغيرها من تطبيقات الهاتف.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك اتجاها لتقليل استخدام الأموال الكاش في التعاملات الرسمية وهو من شأنه يسهم في تطبيق الحوكمة والحد من الفساد، لافتا إلى أن الحكومة ربطت 100 قاعدة بيانات في قاعدة واحدة للتسهيل على المواطنين.



وأوضح أن سرعة الإنترنت في المدن الجديدة والذكية تعادل السرعات العالمية، لافتا إلى أن الثروة التكنولوجية الرابعة تقضي على 50 % من الوظائف التقليدية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يقود العالم ويمثل 19 % من الاقتصاد العالمي.



واختتم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن الصين تتجه الآن نحو التوسع في الاقتصاد الرقمي وهو ما يؤهلها لتبوء مكان الولايات المتحدة في صدارة الاقتصاديات العالمية، ومن ثم يليها الهند لاعتمادها أيضًا على الاقتصاد الرقمي.

