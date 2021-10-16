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برلماني: ملف المناطق الغير آمنة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
دينا عبد الستار
قال النائب سامي نصرالله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يؤكد أن ملف تطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف نصرالله، خلال بيان له، أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة والأكثر احتياجًا من خلال إنشاء مساكن بديلة تليق بهم بأسرهم، موضحًا أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة للوصول بمصر بدون عشوائيات بالانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة بالكامل بنهاية العام الجاري بتكلفة تطوير وصلت لقرابة 39.5 مليار جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الإسكان شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، والدليل على ذلك الافتتاحات العظيمة التي تتم يومًا بعد يوم في جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة نجحت في السنوات الأخيرة في إحكام السيطرة على ظاهرة البناء المخالف.

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