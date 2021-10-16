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الأهلي يكتفي بالتعادل أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:22 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بطل النيجر، بهدف لكل فريق، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

واستطاع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من وضع فريقه في المقدمة أمام الحرس الوطني بطل النيجر، من ركلة جزاء.

وأحرز معلول أول أهداف المباراة في الدقيقة 19 من الشوط الأول، عن طريقة ركلة جزاء على يمين الحارس سعيدو، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد شريف مهاجم الفريق، بعد تدخل قوي من حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني دخل فريق الحرس الوطني، باحثًا عن هدف التعادل، عن طريق شن هجمات على دفاعات المارد الأحمر.

وكاد جبريل ديورا مهاجم بطل النيجر، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 62 من المباراة، ولكن الكرة ترتطم بالعارضة العليا للحارس علي لطفي، قبل أن يعود ويمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 75 من المباراة، استطاع جبريل ديورا لاعب الحرس الوطني، أن يحرز هدف التعادل، بعدما استغل كرة بشكل منفرد أمام  المرمى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 23 من الشهر الجاري بالقاهرة.

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