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لماذا لا تريد إسرائيل سفر طائفة القلب الطاهر إلي إيران؟

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:28 م
اليهود
اليهود
كتب: علي فوزي

بعد ظهور الطائفة صاحبة القلب الطاهرة كما يطلقون علي أنفسهم في إسرائيل يريدون السفر إلي طهران وهذا بعد تقديم الطلبات منذ 2018 ولكن إسرائيل رفضت تلك الطلبات وهذا أدى إلي محاولات متكررة من تلك الطائفة لهروب إلي طهران من خلال السفر إلى بلاد آخر ثم السفر إلي طهران.

ولذلك رأي المراقبون أن إسرائيل تخشي أن تستخدم تلك الطائفة الدينية التي ترفض الصهيونية كوسائل معلوماتية إلي طهران وأيضا كرهائن سياسيين إليهم.

ولهذا تحاول"الفجر"، فتح هذا الملف الشائك لمعرفة الأسرار الموجودة فيه.


لماذا تخشي إسرائيل سفر الطائفة؟

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن هجرة هؤلاء اليهود من قلب إسرائيل إلي طهران وكان هناك محاولة في جوتومانه في أمريكا اللاتينية، ولكن أمريكا وإسرائيل تقف في هذا الملف بشدة لأن تلك الطائفة التي ترفض فكرة الصهيونية وهي طائفة تلك علي نفسه القلب الطاهر أو القلب الأبيض.

و أضاف الدكتور طارق فهمي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن تلك الطائفة تقول علي إسرائيل أنها إرهابية وأنها عنصرية ومتشددة، وهذه الفئة تريد الخروج من إسرائيل إلي إيران وذلك قد حدث في 2018 من خلال طلب رسمي ولكن تم رفضه ولكن خرجت تلك الطائفة إلي البلاد المجاورة للإيران، من هنا يأتي سوال مهم هو لماذا تخاف إسرائيل من هذا الملف؟ بسبب أن إسرائيل تخاف أن إيران تستخدم هذا الملف ضدها في وقت لاحق مع الجانب الأمريكي وأيضا فتح ملفات آخر خاصة بحقوق الإنسان.


و أشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل وأمريكا تمص تلك الحقيقة، ولكن هناك شرائح أخري متعلقة باليهود المتشددين بل فتح الباب إلي جنسيات آخر لهروب مثل اليهود الأوروبيين، وأيضا أن هذا الملف تحاول إيران أستخدمها ضد الغرب، وفتح النار علي إسرائيل وفي حالة الهروب تلك الفئة إلي إيران سوف تستغل إيران هذا في حملتها ضد إسرائيل ولذلك تسعي إسرائيل إلي منعهم أن تلك الفئة التي وصلوا إلى 500 ألف شخص وفرض سياج حديد عليهم حتي يصبح ورقة مسومه بين إيران وإسرائيل وشأنه مثل الملفات الأخري أن التصعيد الذي وصل بينهم إلي ذربيجان وبالإضافة إلى خلافات داخلية.

لماذا تريد تلك الطائفة السفر؟

صرح الباحث علي رجب، الخبير في الشؤون الإيرانية، أن تلك المجموعة علي خلاف مع الحكومة الإسرائيلية وتسعي إلي دخول إيران ولكن هناك مخاوف أن تستخدم تلك الطائفة كرهائن سياسيين وأيضا تخشي إسرائيل أن يعطوا معلومات إلي إيران تستخدم ضدهم.

و أضاف الباحث علي رجب في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن إيران سوف تستخدم مزدوج الجنسية كرهائن سياسيين مع الدول الأوروبية في ظل إتهام إيران أذربيجان لأنه لديها قاعدة تابعة لإسرائيل تعمل لدي الموساد التي تستهدف المنشئات النووية في طهران.

واستكمل الخبير في شؤون الإيرانية، أن هناك تاريخ كبير موجود عند اليهود أن ملك الفرس الملك قورش هو الذي خلص اليهود واعادهم إلي الأرض المقدسة وأن إسرائيل تحتفل به لأنه هو مخلصهم من الملك بوخر الثاني ولذلك يوجد 10 الف يهودي في أصفهان وهذا يدل علي العلاقات بين الفرس واليهود وحتي لو كان يوجد خلافات بين الأنظمة اللي هناك علاقات قوية بينهم ولهذا يحاولون السفر إلي إيران لأنهم يعتقدون إيران سوف تحميهم ولكن إسرائيل تخشي إستخدامه من أجل الموافقة علي البرنامج النووية الإيرانية.

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