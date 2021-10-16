أرقام لا تُصدق.. محمد صلاح يكتُب التاريخ في الدوري الإنجليزي

يواصل الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، حفر اسمه بأحرف من ذهب في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة الريدز، ومن الواضح أن صلاح وجد هوايته المفضلة وهي تحطيم الأرقام القياسية في كل مباراة يلعبها بقميص فريقه الإنجليزي.





أبدع العالمي صلاح في مباراته اليوم أمام فريق واتفورد، وسجل هدف ولا أروع في اللقاء الناري الذي أنتهي بفوز ليفربول بخمس أهداف دون رد.





وعاد ثلاثي الرعب الهجومي "محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمنيو" بقوة من جديد في هذا اللقاء الذي افتتحه صلاح بتمريرة ممتازة سجل منها ساديو ماني الهدف الأول، ثم شهدت المباراة هاتريك رائع من فيرمينو، الذي يعد الهاتريك الثاني له بالدوري الإنجليزي.





وكان خاتمها مسك بهدف صلاح الخامس في اللقاء، وكان الهدف على خطي هدفه أمام فريق مانشستر سيتي الذي أذهل العالم به، ومع المنافسة الشارسة في مركز الهجوم بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم الذي يضم عدة نجوم عالمية، يستمر صلاح في خطف الأنظار عليه ويصنع تاريخ من ذهب باسمه.





ماذا حقق محمد صلاح بهدفه أمام فريق واتفورد ؟





-عادل محمد صلاح (166 مباراة)، رقم ديديه دروجبا لاعب مانشستر يونايتد (254 مباراة) في صدارة قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 104 هدفاً.





-هو أول لاعب يساهم بتسجيل 11 هدفاً (7 أهداف، 4 تمريرات حاسمة) في البريميرليج هذا الموسم.





-سجل محمد صلاح في 8 مباريات متتالية، للمرة الأولى مع ليفربول.





-هو اللاعب الأكثر تسجيلًا على واتفورد (9أهداف) في الدوري الإنجليزي.





-ساهم في هدف ساديو ماني الذي وصله للهدف رقم 100 بقميص ليفربول في البريميرليج، ويحتل المركز الثالث في صدارة قائمة الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي، خلفاً لدروجبا (104)، محمد صلاح (104 هدفاً).





بجانب صلاح.. ماذا حقق ليفربول في مواجهة واتفورد اليوم؟





-وصل ليفربول لرقم جديد، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف أو أكثر في 8 مباريات على التوالي بجميع المسابقات، وهو رقم فريد لم يسبق أي فريق إنجليزي في تحقيقه سابقًا.





-ليفربول لم يخسر في آخر 20 مباراة في جميع المسابقات.





-سجل ثلاثي ليفربول الناري (صلاح،ماني،فيرمينو)، 247 هدفاً و117 تمريرة حاسمة بالدوري الإنجليزي.





وكان فريق ليفربول بمثابة بوابة الأحلام الذي حققت لصلاح كل حلم كان يحلم به أي لاعب مصري، منذ انتقله صيف 2017 حتي الموسم الحالي، ومن المتوقع أنه سيتسمر مع الريدز.





ويذكر أن صلاح أصبح خامس أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في البريميرليج بعد آلان شيرار وهاري كين وتييري هنري وسيرجيو أجويرو.





وأكثر من سجل في أول 100 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول عبر التاريخ: 69 هدف، وأكثر من سجل في أول 100 مباراة بالدوري الإنجليزي في تاريخ ليفربول: 70 هدفاً.





ويعد أكثر من سجل في مباريات مختلفة بموسم واحد في الدوري الإنجليزي: 24 مباراة مختلفة في 2017–18.





كما صلاح أكثر من فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في موسم واحد: 3 مرات (نوفمبر 2017، فبراير 2018 ومارس 2018).





وأصبح الفرعون المصري لا ينافس على جوائز الدوري الإنجليزي فقط، بل ينافس على الجائزة الأهم وهي "البالون دور" الذي مرشح لها بقوة.