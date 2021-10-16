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تصريحات مفاجئة من سولشاير بعد السقوط المدوي لمانشستر يونايتد
السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:33 م
علي نبوي
عبر أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه 2-4 أمام مضيفه ليستر سيتي في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وقال سولشاير بعد نهاية المباراة :"في فترة التوقف الدولي كانت لدينا رؤية جيدة على مشاكل الفريق مؤخرًا، لكن علينا أن نرى تكوينة الفريق بالكامل وتوازن الفريق، وربما علينا أحداث شيئًا ما".
وأضاف :"النتيجة تقول كل شيء، لاعبنا الأفضل كان ديفيد دي خيا و مع ذلك أستقبلنا 4 أهداف".
وتابع :" لم نكن نلعب بشكل جيد سواء بالكرة أو بدونها".
وأوضح :""بالفترة الأخيرة خسرنا العديد من النقاط ولم نكن بوضع جيد للغاية ، ربما نحن بحاجة للتغييرات ولكن هل نحن نريد عدد من اللاعبين ؟ ماذا نحتاج".
وأكمل :"بالنظر للأربعة أهداف التي استقبلناها فجميعها كانت سيئة ، بالطريقة التي لعبنا بها فنحن لا نستحق بأن نستمر بسلسلتنا بعدم الهزيمة خارج الأرض".