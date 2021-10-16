تصريحات مفاجئة من سولشاير بعد السقوط المدوي لمانشستر يونايتد

عبر أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه 2-4 أمام مضيفه ليستر سيتي في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال سولشاير بعد نهاية المباراة :"في فترة التوقف الدولي كانت لدينا رؤية جيدة على مشاكل الفريق مؤخرًا، لكن علينا أن نرى تكوينة الفريق بالكامل وتوازن الفريق، وربما علينا أحداث شيئًا ما".





وأضاف :"النتيجة تقول كل شيء، لاعبنا الأفضل كان ديفيد دي خيا و مع ذلك أستقبلنا 4 أهداف".





وتابع :" لم نكن نلعب بشكل جيد سواء بالكرة أو بدونها".





وأوضح :""بالفترة الأخيرة خسرنا العديد من النقاط ولم نكن بوضع جيد للغاية ، ربما نحن بحاجة للتغييرات ولكن هل نحن نريد عدد من اللاعبين ؟ ماذا نحتاج".





وأكمل :"بالنظر للأربعة أهداف التي استقبلناها فجميعها كانت سيئة ، بالطريقة التي لعبنا بها فنحن لا نستحق بأن نستمر بسلسلتنا بعدم الهزيمة خارج الأرض".



