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حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:38 م
حسن ابو الروس
حسن ابو الروس
إسراء عبدالفتاح ـ تصوير:عبير أحمد
ظهر الفنان حسن أبو الروس بإطلالة مختلفة على الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وخطف "أبو الروس" الأنظار من حوله بعد ظهوره بقصه عين حورس على شعره، وارتدى ملابس كاجوال.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس أطلقا أمس السبت، أغنية باسم "فلتت مني "، وقد وصلت أعداد المشاهدين للأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب لـ 200 ألاف مشاهدة.

حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت
حسن أبو الروس يظهر بقصة عين حورس على الريد كاربت

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مهرجان الجونة 2021 فلتت مني حسن أبو الروس جونة الجونه السينمائي إطلالة حسن أبو الروس

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