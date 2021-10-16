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دينا الشربيني بفستان جريء مفتوح على الريد كاربت.. والجمهور: "دا مايوه"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:39 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
إسراء عبدالفتاح ـ تصوير:عبير أحمد
حرصت الفنانة دينا الشربيني على الظهور في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي على الريد كاربت.

وظهرت دينا الشربيني على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، حيث أنها ارتدت فستان مفتوح أظهر منطقة البطن بالكامل، وأثار الفستان الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق الجمهور على الفستان، حيث قال أحد المتابعين: "دا مايوه مش فستان".

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس أطلقا أمس السبت، أغنية باسم "فلتت منيأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب لـ 200 ألاف مشاهدة. "، وقد وصلت أعداد المشاهدين لل
دينا الشربيني بفستان جريء مفتوح على الريد كاربت.. والجمهور: "دا مايوه"
دينا الشربيني بفستان جريء مفتوح على الريد كاربت.. والجمهور: "دا مايوه"
دينا الشربيني بفستان جريء مفتوح على الريد كاربت.. والجمهور: "دا مايوه"
دينا الشربيني بفستان جريء مفتوح على الريد كاربت.. والجمهور: "دا مايوه"

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