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بشرى تتألق بالأخضر في ثالث أيام مهرجان الجونة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:42 م
بشرى
بشرى
إسراء عبدالفتاح ـ تصوير:عبير أحمد
حرصت الفنانة بشرى على الظهور في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي على الريد كاربت.

وظهرت بشرى على السجادة الحمراء بإطلالة بسيطة، حيث أنها ارتدت فستان أخضر طويل، مفتوح من الصدر، مع تغطية جنب من جوانب الجسد.

يذكر أنه، قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.
بشرى تتألق بالأخضر في ثالث أيام مهرجان الجونة
بشرى تتألق بالأخضر في ثالث أيام مهرجان الجونة
بشرى تتألق بالأخضر في ثالث أيام مهرجان الجونة
بشرى تتألق بالأخضر في ثالث أيام مهرجان الجونة

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