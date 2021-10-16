بفستان فوشيا.. درة تتألق في ثالث أيام مهرجان الجونة

حرصت الفنانة درة على الظهور في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي على الريد كاربت.



وظهرت الفنانة درة بإطلالة أنثوية، لفتت أنظار المتواجدين على السجادة الحمراء، حيث ظهرت بفستان فوشيا طويل مفتوح من الصدر بجانب تناسق المكياج مع ألوان الفستان والإكسسوارات.



وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

