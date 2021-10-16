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لاتسيو يقلب الطاولة أمام إنتر ميلان في الكالتشيو

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:24 م
إنترولاتسيو
إنترولاتسيو
وكالات
عطل فريق لاتسيو انطلاقة ضيفه إنتر ميلان حامل اللقب وفاز عليه 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها قلب فريق سبيزيا تأخره بهدف أمام ضيفه ساليرنيتانا إلى فوز مثير 2 /1.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، قلب لاتسيو تأخره بهدف أمام إنتر ميلان إلى فوز مثير بثلاثية.

وتقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق إيفان بيريسيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 12.

لكن لاتسيو انتفض في الشوط الثاني ورد شيرو إيموبيلي بهدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ثم أحرز فيليبي اندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتكفل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 14 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 14 نقطة في المركز الثالث.

وعلى استاد البرتو بيكو ، تقدم سيمون نوانكو بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة 39 وأدرك دافيد ستريليتش التعادل لسبيزيا في الدقيقة 51 ثم تكفل فيكتور كوفالينكو بهدف الفوز في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد سبيزيا إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

الكلمات المفتاحية

لاتسيو وإنتر ميلان لاتسيو إنتر ميلان

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