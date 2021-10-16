تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

أكد الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد على أن فريقه استحق الخسارة في مباراة اليوم أمام ليستر سيتي 2-4 في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وأضاف بوغبا بعد المباراة :"كنا نستحق الخسارة، "الآن يجب ان نكون سويًا ونكون مع بعضنا البعض ونجد التكتيك المناسب لنا."





وتابع :"نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر نضجًا، وأن نلعب بمزيد من الخبرة والغرور - بالمعنى الجيد. نحن بحاجة إلى إيجاد شيء ما".





وزاد :""بصراحة، لفترةٍ طويلة ونحن نلعب المباريات بهذا الشكل [بمثل هذا الأداء]. لم نعثر على المشكلة، استقبلنا أهداف سهلة، أهداف غبية".





وأوضح :"نحتاج إلى إيجاد العقلية الصحيحة والتكتيك الصحيح. [ومن ثم] التمسك بذلك وحل المشكلة".





واختتم :"جب أن نكون أكثر نضجًا و أن نلعب بالمزيد من الخبرة الجيدة، نحتاج إلى التغيير".



