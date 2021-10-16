Advertisements

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:32 م
مانشستر يوناتيد
مانشستر يوناتيد
علي نبوي
أكد الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد على أن فريقه استحق الخسارة في مباراة اليوم أمام ليستر سيتي 2-4 في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأضاف بوغبا بعد المباراة :"كنا نستحق الخسارة، "الآن يجب ان نكون سويًا ونكون مع بعضنا البعض ونجد التكتيك المناسب لنا."

وتابع :"نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر نضجًا، وأن نلعب بمزيد من الخبرة والغرور - بالمعنى الجيد. نحن بحاجة إلى إيجاد شيء ما".

وزاد :""بصراحة، لفترةٍ طويلة ونحن نلعب المباريات بهذا الشكل [بمثل هذا الأداء]. لم نعثر على المشكلة، استقبلنا أهداف سهلة، أهداف غبية".

وأوضح :"نحتاج إلى إيجاد العقلية الصحيحة والتكتيك الصحيح. [ومن ثم] التمسك بذلك وحل المشكلة".

واختتم :"جب أن نكون أكثر نضجًا و أن نلعب بالمزيد من الخبرة الجيدة، نحتاج إلى التغيير".

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد يحدد ليستر سيتي بوجبا

أخبار تهمك

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

تصريحات مفاجئة من سولشاير بعد السقوط المدوي لمانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يرحل عن الأهلي في هذه الحالة

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ 39 دقيقة

عاجل - أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الحرس الوطني

منذ أقل من ساعة

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يكتفي بالتعادل أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

ليلى علوي بفستان فوق الركبة في ثالث أيام مهرجان الجونة

منذ ساعة و نصف

بعد خماسية النصر.. الأزمات تشتعل في الوحدة الإماراتي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

أرسنال "النني" ضيفا ثقيلا على برايتون.. والسيتي في اختار صعب أمام ليستر

بوجبا يهدد أندية البريميرليج ويوجه رسالة نارية لـ"مورينيو"

ماجواير يخرج عن صمته ويوجه رسالة لـ مانشستر يونايتد

سولشار يكشف عن الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد

كلوب يعلق على فوز ليفربول وكسر "النحس"

تصريحات مفاجئة من سولشاير بعد السقوط المدوي لمانشستر يونايتد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

08:32 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

07:45 م

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

06:00 م

عاجل - أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الحرس الوطني

08:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements