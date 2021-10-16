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موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بطل النيجر، بهدف لكل فريق، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

وأحرز معلول أول أهداف المباراة في الدقيقة 19 من الشوط الأول، عن طريقة ركلة جزاء على يمين الحارس سعيدو، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد شريف مهاجم الفريق، بعد تدخل قوي من حارس المرمى وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 75.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي حامل البطولة، والحرس الوطني، بطل النيجر، مساء يوم السبت الموافق 23 أكتوبر الجاري على ملعب الأهلي وي السلام.

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