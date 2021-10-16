عمر الشناوي بإطلالة كلاسيك في ثالث أيام مهرجان الجونة

حرصت الفنان الشاب عمر الشناوي على الظهور في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي على الريد كاربت.



وظهر عمر الشناوي بإطلالة كلاسيك، لفتت أنظار المتواجدين على السجادة الحمراء،حيث ارتدى بدلة زرقاء كلاسيك.



وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.