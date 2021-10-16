أحمد موسى: تسليم وحدات مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة مجانًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوحدات السكنية التي افتتحها الرئيس السيسي صباح اليوم السبت، سوف يتسلمها قاطنيها على المفتاح، ويدفع كل منهم 300 جنيه فقط شهريًا ولا تعد إيجارًا وإنما صيانة، مشيرا إلى أن الشقة الواحدة تبلغ تكلفتها من نصف مليون إلى 700 ألف جنيه حسبما قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الوحدات جاهزة من كل شيء ويتسلمها الساكن على المفتاح، مؤكدا أنه يجب الحفاظ عليها لتظل على شكلها الحضاري.

وأوضح الإعلامي أن الدولة لن تعود مجددا للمناطق غير الآمنة، لافتا إلى أن الوحدات السكنية بالاسمرات لا تزال بنفس الرونق والجمال الذي كانت عليه منذ افتتاحها.