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بهذه الطريقة.. ملك قورة تروج لمسلسلها الجديد ف"وتوشوب"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:01 م
ملك قورة
ملك قورة
منار أشرف داود
روجت الفنانة ملك قورة لمسلسلها الجديد زي القمر حدوتة "فوتوشوب"،، وذلك بنشر صورة البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "قورة" على الصورة قائلة:" النهارده أول حلقه من حكاية "فوتوشوب " من مسلسل زي القمر الساعة 8 على cbc يارب يارب تعجبكم شخصية ليلى، مستنية رأيكم".


يذكر أن ملك قورة شاركت في مسلسل "إجازة مفتوحة" على قناة ON حيث تشارك في بطولته إلى جانل شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى

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