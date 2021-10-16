بعد خماسية النصر.. الأزمات تشتعل في الوحدة الإماراتي

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، دوري أبطال آسيا بعدما تلقى هزيمة كارثية على يد نظيره نادي النصر السعودي، بخماسية مقابل واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.





وعبرت العديد من جماهير الوحدة الإماراتي، عن غضبهم الشديد على الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق، بعد تلقى الهزيمة الكارثية، وتوديع دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي.





وطالبت جماهير الفريق الإماراتي، بسرعة إقالة تين كات من تدريب الفريق، الذي بات قريباً فور عودة البعثة إلى الإمارات، بالهزيمة الكبيرة.





وشهدت آراء الجماهير نوعاً من التضارب، حول ما إذا كانت المشكلة في تين كات ذاته، أم هي فى تراجع مستوى الكرة الإماراتية بشكل عام، ويجب البحث عن الحل خلال الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن نادي النصر قد وضع قدماً في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، ليواجه الفائز من مباراة الهلال وبرسيبوليس الإيراني.



