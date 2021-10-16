المصل واللقاح: مصر في مرحلة إضعاف فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر حاليا في مرحلة إضعاف فيروس كورونا وتحويله لفيروس موسمي، متوقعا أن مصر ستصل إلى هذه المرحلة قريبا، خاصة بعد اكساب المجتمع مناعة مجتمعية لارتفاع نسبة المطعمين.



وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مصر ستحتاج لإعطاء من حصل على اللقاح جرعات تعزيزية بعد عام، حيث أن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي، منوها بأن الحصول على لقاح كورونا لا يغني عن مصل الأنفلونزا، وكذلك الحصول على مصل الأنفلونزا لا يغني عن لقاح كورونا.



وأوضح أن فيروس كورونا ونزلات البرد أمراض تنفسية وجب ألتطعيم ضدهما، منوها بأنه قد يحدث دمج مستقبلا بين لقاح كورونا ومصل الأنفلونزا في جرعة واحدة ولكن عندما يحدث استقرار للوضع الوبائي ويتم تطعيم 70% من المجتمع.

