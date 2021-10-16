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هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:08 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
منار أشرف داود
شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "وهبي" من داخل سياراتها الخاصة وهي ترتدي بدلة باللون الرصاصي، عبارة عن جاكت، وشورت من نفس اللون ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها، وعلقت على الصورة قائلة:" هناك نظريتان للتعامل مع المرأة.. لايعمل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.
هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)
هيفاء وهبي تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها (صور)

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