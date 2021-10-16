مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله ببني سويف



لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل منزله الكائن بقرية "الفنت الغربية" التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شخص يدعى "عيد حسني عبد الحميد" 43 سنة، صعقًا بالكهرباء داخل منزله الكائن بقرية "الفنت الغربية" بدائرة مركز شرطة الفشن.



وتم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى الفشن المركزي، حيث تم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

