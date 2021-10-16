أحمد موسى: الدولة تقدر وتحترم المواطن وتعلم حقه (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إطلاق أسماء الشهداء على شوارع المشروعات السكنية التي تفتتحها الدولة، موضحًا أن الدولة تقدر وتحترم المواطن وتعلم حقه عليها.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مثل هذه الوحدات السكنية يبلغ سعرها حسبما يبيعها المطورون العقاريون أكثر من نصف مليون جنيه، موضحا أن الدولة لم تطالب المواطنين بأموال لبناء وإنشاء هذه الوحدات.



واستطرد، أن الأمل وصل لقرية الديسمي في مركز الصف بالجيزة بعدما تم ضمها لمبادرة حياة كريمة ليشملها التطوير بعدما ضربها السيل العام الماضي وغرق أراضيها الزراعية.

