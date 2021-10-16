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خبيرة تغذية تكشف عن وحيد لخفض وزن مريض السمنة.. تعرف عليه (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:51 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها أطلقت مبادرة "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء"، بسبب انتشار ثقافة الطعام من خارج المنزل، وتناول الوجبات السريعة والمياه الغازية، التي أدت لزيادة وزن الأطفال بصورة كبيرة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك صعوبة في السيطرة على شهية الأطفال، فالطفل يريد تناول الطعام بمجرد الشعور بالجوع خاصة الوجبات السرعية التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، وزيوت مهدرجة.

ولفتت إلى أن خفض وزن الطفل لا يكون من خلال الحرمان من تناول أي طعام، لأن هذا يضعه تحت ضغط، مشيرة إلى أن الحل الوحيد لخفض وزن مريض السمنة يكون من خلال تقليل الشهية من خلال تناول أعشاب طبيعية تقلل الشهية.

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