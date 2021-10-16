الآثار: "هنرجع منطقة نزلة السمان زي ما تركها المصري القديم"

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدولة تستهدف توفير سكن آمن لأهالينا من سكان المناطق العشوائية ومنها منطقة نزلة السمان، حيث يتم تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير المنطقة.



وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن محافظ الجيزة جلس مع أهالي نزلة السمان لتوضيح شكل التطوير، مضيفا أن العض كان معترض ولكن عندما رأوا المكان الذي سينتقلوا إليه أثنوا عليه.



وأضاف أنهم سيقومون بعدد من الحفائر في المنطقة بعد نقل الأهالي، فضلا على أن معبد الوادي أسفل نزلة السمان "تحت بيوت الناس" وهو مكون رئيسي لهرم خوفو، معلقا: "منطقة نزلة السمان هترجع زي ما تركها لنا المصري القديم".



وأكد أن أهالي السمان الذين يعملون بالسياحة والآثار سينضمون للعمل في المنظومة بعد التطوير، مضيفا: "هيدخلوا المنظومة ولكن هيكون في نظام بس مش هيكون الجمل تطلعه بـ 5 جنيه.. في نظام سيتم وضعه، ونحافظ على سمعتنا".