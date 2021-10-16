المتصدر يواصل الانتصارات.. تشيلسي يهزم برينتفورد في البريميرليج

دافع تشيلسي عن صدارته للدوري الإنجليزي بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه برينتفورد اليوم السيت في المرحلة الثامنة من المسابقة.





ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول الدوري بعدما انتزع ليفربول الصدارة في وقت سابق اليوم بالفوز الساحق 5 / صفر على مضيفه واتفورد في افتتاح مباريات نفس المرحلة.





وحسم تشيلسي المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بنيامين تشايلويل في نهاية الشوط الأول فيما مني برينتفورد بالهزيمة الأولى له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيده عند 12 نقطة.



