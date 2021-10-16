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استشاري علاقات يكشف عن معايير اختيار شريك الحياة في الزواج الثاني (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:57 م
ارشيفيه
ارشيفيه
هدى عبدالرازق

قال محمد القوصي، الباحث في علوم تطوير الذات، واستشاري العلاقات الإنسانية، إن الشخص بعد الطلاق عليه أن يجلس مع نفسه، ويقوم بإعداد كشف حساب لمعرفة الأشياء الخاطئة التي وقع فيها، والعمل على تجنبها في أي علاقة أخرى.

وتابع "القوصي"، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المرأة إذا كانت تتحمل المسؤولية بشكل كامل في العلاقة الزوجية الأولى، فعليها أن تبحث عن زوج مسؤول عند الزواج الثاني، وإذا كان الزوج الاول بخيل في مشاعره، فعليها أن تبحث على شخص لديه فيض في المشاعر.

ولفت إلى أن الشخص عليه أن يقوم بأخذ فترة استراحة بعد الطلاق، وعندما يجد لديه استعداد لخوض تجربة جديدة، والانتهاء من مشاكل الزيجية الأولى، يقوم بالبحث عن الزيجة الثانية.

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الزواج في مصر الزواج استشاري علاقات

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