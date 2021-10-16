Advertisements

برلماني: العاصمة الإدارية الجدية كانت حلمًا لملايين المصريين

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:58 م
ارشيفيه
ارشيفيه
دينا عبد الستار


أكد النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، أن العاصمة الإدارية واحدة من المشاريع العملاقة الضخمة، التي كشفت للعالم وجود رؤية وطنية شاملة للنهوض بحياة المواطن المصري والتوسع العمراني والتنموي الذي يُلبي حاجات الحاضر والمستقبل وجاهز لجذب الاستثمارات.

وأشار "صالح" في تصريحات له، اليوم، إلى ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من وجود متابعة رئاسية مستمرة من جانب الرئيس السيسي لمعدلات التنفيذ بالعاصمة الإدارية، وتوجيهات من سيادته، بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية لمستحقيها، تمهيدًا للانتقال اليها وبدء دوران العمل.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى قرب افتتاح العاصمة الإدارية بعد اكتمال البناء في الحي الحكومي ووصول نسب الإنجاز في قطاعات عدة من العاصمة الإدارية إلى نحو 98%، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا لملايين المصريين منذ عقود مضت، لتخفيف الضغط عن القاهرة، وتقديم عاصمة ذكية تضم مقار لمجلسي النواب والشيوخ ورئاسة الوزراء والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال، ومدينة المعرفة والمحطة المركزية للحافلات، وميدان ساري العلم وحديقة الشعب، وغيرها من المقار التي تثبت إصرار القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي أن تكون العاصمة الإدارية نموذجًا حضاريًا وعمرانيًا وتنمويًا مكتملا أمام العالم.

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبول مصر تطوير العشوائيات برلماني

أخبار تهمك

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ 41 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الحرس الوطني

منذ ساعة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

ليلى علوي بفستان فوق الركبة في ثالث أيام مهرجان الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مفاجئة من سولشاير بعد السقوط المدوي لمانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يكتفي بالتعادل أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يرحل عن الأهلي في هذه الحالة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أرقام لا تُصدق.. محمد صلاح يكتُب التاريخ في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أستاذ كباري بهندسة القاهرة: شبكة الطرق الجديدة ستوفر الوقت والمال

برلماني: يُثمن الاهتمام الرئاسي بالإسكان الاجتماعي وشبكة الطرق القومية

انتخابات النواب في الخارج وإصابة نشوى مصطفى بكورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

برلماني: توجيهات الرئيس بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية تقدير لمجهوداتهم

"نواب البرلمان" يثمنون قرار الرئيس بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية وميادين المحافظات

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

08:32 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

07:45 م

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

06:00 م

عاجل - أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الحرس الوطني

08:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements