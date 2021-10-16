برلماني: العاصمة الإدارية الجدية كانت حلمًا لملايين المصريين





أكد النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، أن العاصمة الإدارية واحدة من المشاريع العملاقة الضخمة، التي كشفت للعالم وجود رؤية وطنية شاملة للنهوض بحياة المواطن المصري والتوسع العمراني والتنموي الذي يُلبي حاجات الحاضر والمستقبل وجاهز لجذب الاستثمارات.



وأشار "صالح" في تصريحات له، اليوم، إلى ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من وجود متابعة رئاسية مستمرة من جانب الرئيس السيسي لمعدلات التنفيذ بالعاصمة الإدارية، وتوجيهات من سيادته، بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية لمستحقيها، تمهيدًا للانتقال اليها وبدء دوران العمل.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى قرب افتتاح العاصمة الإدارية بعد اكتمال البناء في الحي الحكومي ووصول نسب الإنجاز في قطاعات عدة من العاصمة الإدارية إلى نحو 98%، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا لملايين المصريين منذ عقود مضت، لتخفيف الضغط عن القاهرة، وتقديم عاصمة ذكية تضم مقار لمجلسي النواب والشيوخ ورئاسة الوزراء والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال، ومدينة المعرفة والمحطة المركزية للحافلات، وميدان ساري العلم وحديقة الشعب، وغيرها من المقار التي تثبت إصرار القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي أن تكون العاصمة الإدارية نموذجًا حضاريًا وعمرانيًا وتنمويًا مكتملا أمام العالم.

