نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده بشروط





وافق مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تمديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة و لكن مع شروط معينة وضعها اللاعب.





شروط مصطفى فتحي لتمديد عقده مع الفارس الأبيض





و طلب مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، لتجديد عقده.





من جانبه أكد مصدر بنادي الزمالك أن مصطفى فتحي تمسك بشرطه المالي بالحصول على 10 مليون جنيه في الموسم الواحد حيث أكد لمسؤولي القلعة البيضاء أنه لا يقل في الإمكانيات عن أى جناح سوبر بالدوري المصري.





ومن المقرر أن مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة مع مصطفى فتحي خلال الأيام المقبلة لبحث الملف.





من الجدير بالذكر أن عقد مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق لللاعب التوقيع لأى فريق فى انتقالات شهر يناير.



